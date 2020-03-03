Полный провал: ТОП-5 главных ошибок в сексе

3 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Полный провал: ТОП-5 главных ошибок в сексе
Полный провал: ТОП-5 главных ошибок в сексе
pixabay.com

Конечно, далеко не каждый может похвастаться своим мастерством в сексуальных отношениях. Но есть и те ошибки, которые слишком явные абсолютно для всех.

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Сегодня самое время узнать, что вы делаете не так каждую ночь и как этого избежать

Ноль инициативы

Мужчины тоже хотят, чтобы их соблазнили, да-да.  Не стесняйтесь проявлять  инициативу. Будьте активной и помните, что занятие сексом, должно приносить удовольствие обоим, а не кому-то одному. 

Молчание 

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Мужчине важно знать, чего вы хотите. Ведь в здоровых отношениях партнеры думают в первую очередь об удовлетворении своей половины, а потом уже - себя. Говорите ему о ваших желаниях и том, что на данный момент в сексе вас не устраивает.  Главное - аккуратно подбирайте слова, чтобы не снизить самооценку мужчины.

Сравнение с бывшим

Это прям табу всех табу! Секс - не шаблон, под который все должны подходить. Постарайтесь избавиться от такой привычки, чтобы не испортить себе и партнеру интимную жизнь. А там не далеко и до разрыва отношений!

Имитация оргазма

Поверьте, мужчины чувствуют, когда мы врем. Особенно вы можете выдать себя в случае, когда имитируете пик удовольствия на первых минутах полового акта. Будьте честны и думайте о своем удовольствии. Ведь имитировать всю жизнь не получится, правда?

Неудачная поза

Занятия сексом в одной позе могут быстро наскучить. Эксперименты в постели – отличный способ разнообразить сексуальную жизнь. А парни просто в восторге от них.  Подберите вместе оптимальные для вас позы и темп фрикций. И не забудьте попросить партнера быть более деликатным. Не все замысловатые позы могут быть "одинаково полезны". 

Напомним,

 

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