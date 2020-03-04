Ощущение постоянной усталости: чем вы больны на самом деле?
Медики рассказали, симптомом каких заболеваний может быть хроническая усталость.
Анемия
Сахарный диабет
Диабет первого типа развивается в детстве или молодом возрасте.
Он может сопровождаться приступали усталости, чрезмерной жаждой, чувством сухости во рту и частыми походами в туалет.
Дефицит витаминов
Витамины помогают организму полноценно работать, поддерживают здоровье и оптимальное состояние органов и систем.
Недостаточное количество витаминов приводит к упадку сил.
Астения
Особенно часто данное заболевание диагностируется у курильщиков, основным симптомом и является патологическое отсутствие энергии.
Это происходит из-за того, что в организм поступает меньше кислорода, чем необходимо.
Депрессия
Нарушения в работе щитовидной железы
Гормональные нарушения частенько приводят к подобному дискомфорту, вы утомляетесь быстрее и больше, чем раньше.
Поводом посетить эндокринолога должны стать потливость, изменения массы тела, чувствительность к холоду и проблемы с аппетитом.
Напомним,