Ощущение постоянной усталости: чем вы больны на самом деле?

4 марта 2020 11:30 Алла Лысак
Ощущение постоянной усталости: чем вы больны на самом деле?
Ощущение постоянной усталости: чем вы больны на самом деле?
pixabay.com

Медики рассказали, симптомом каких заболеваний может быть хроническая усталость.

Анемия

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Главным симптомом анемии является постоянное чувство усталости, дополнительным признаком этого заболевания медики считают бледность кожных покровов.

Сахарный диабет 

Диабет первого типа развивается в детстве или молодом возрасте.

Он может сопровождаться приступали усталости, чрезмерной жаждой, чувством сухости во рту и частыми походами в туалет. 

Дефицит витаминов

Витамины помогают организму полноценно работать, поддерживают здоровье и оптимальное состояние органов и систем.

Недостаточное количество витаминов приводит к упадку сил. 

Астения

Особенно часто данное заболевание диагностируется у курильщиков, основным симптомом и является патологическое отсутствие энергии. 

Это происходит из-за того, что в организм поступает меньше кислорода, чем необходимо. 

Депрессия

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Если вам тяжело вставать с постели утром, не помогает ни бодрящий душ, ни веселая музыка, а желание что-либо делать покинуло вас, возможно, речь идет о депрессии?

Нарушения в работе щитовидной железы

Гормональные нарушения частенько приводят к подобному дискомфорту, вы утомляетесь быстрее и больше, чем раньше. 

Поводом посетить эндокринолога должны стать потливость, изменения массы тела, чувствительность к холоду и проблемы с аппетитом. 

Напомним,

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