Ощущение постоянной усталости: чем вы больны на самом деле?

Ощущение постоянной усталости: чем вы больны на самом деле?

Медики рассказали, симптомом каких заболеваний может быть хроническая усталость.

Анемия

Сахарный диабет

Главным симптомом анемии является постоянное чувство усталости , дополнительным признаком этого заболевания медики считают бледность кожных покровов.

Диабет первого типа развивается в детстве или молодом возрасте.

Он может сопровождаться приступали усталости, чрезмерной жаждой, чувством сухости во рту и частыми походами в туалет.

Дефицит витаминов

Витамины помогают организму полноценно работать, поддерживают здоровье и оптимальное состояние органов и систем.

Недостаточное количество витаминов приводит к упадку сил.

Астения

Особенно часто данное заболевание диагностируется у курильщиков, основным симптомом и является патологическое отсутствие энергии.

Это происходит из-за того, что в организм поступает меньше кислорода, чем необходимо.

Депрессия

Нарушения в работе щитовидной железы

Если вам тяжело вставать с постели утром, не помогает ни бодрящий душ, ни веселая музыка, а желание что-либо делать покинуло вас, возможно, речь идет о депрессии?

Гормональные нарушения частенько приводят к подобному дискомфорту, вы утомляетесь быстрее и больше, чем раньше.

Поводом посетить эндокринолога должны стать потливость, изменения массы тела, чувствительность к холоду и проблемы с аппетитом.

Напомним,