Перманентная усталость: ТОП-3 неочевидные причины, почему вы не можете встать с кровати

Перманентная усталость: ТОП-3 неочевидные причины, почему вы не можете встать с кровати

Ощущаете уже не первый день упадок сил и мотивации что-либо делать? Возможно, всему виной вовсе не лень.

Сегодня мы расскажем, о чем может говорить ваша постоянная усталость и как ее предотвратить.

Нехватка витамина D

Этот витамин уникален по своей природе. Наш организм вырабатывает его самостоятельно, без посторонней помощи. Дефицит витамина D, предупреждают врачи, может обернуться проблемами с сердцем, повышенным давлением, неврологическими нарушениями и некоторыми видами рака. Для того, чтобы привести этот показатель в норму, вам необходимо стараться проводить хотя бы по 20 минут ежедневно на солнце. Также отличным дополнением будут яйца, печень и рыба.

Сбой работы щитовидной железы

Проблемы с щитовидкой так же проявляются в затруднениях с похудением, сухостью кожи и нарушением менструального цикла. В запущенном состоянии болезнь может привести к суставным болезням, заболеваниям сердца и бесплодию. 80% больных — женщины. Лучше всего для начала обратиться за консультацией к эндокринологу.

Проблемы с кишечником

Чаще всего они вызваны переизбытком потребления мучных продуктов: хлеб, макароны, пицца и тд. После недели такого питания организм начинает показывать свое негодование: проявляется диарея, дискомфорт в суставах и постоянная усталость. Так организм реагирует на недостаток питательных веществ, которые не может получить из-за неспособности кишечника их всасывать.

Напомним,