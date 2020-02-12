Перманентная усталость: ТОП-3 неочевидные причины, почему вы не можете встать с кровати
Ощущаете уже не первый день упадок сил и мотивации что-либо делать? Возможно, всему виной вовсе не лень.
Нехватка витамина D
Этот витамин уникален по своей природе. Наш организм вырабатывает его самостоятельно, без посторонней помощи. Дефицит витамина D, предупреждают врачи, может обернуться проблемами с сердцем, повышенным давлением, неврологическими нарушениями и некоторыми видами рака. Для того, чтобы привести этот показатель в норму, вам необходимо стараться проводить хотя бы по 20 минут ежедневно на солнце. Также отличным дополнением будут яйца, печень и рыба.
Сбой работы щитовидной железы
Проблемы с кишечником
Чаще всего они вызваны переизбытком потребления мучных продуктов: хлеб, макароны, пицца и тд. После недели такого питания организм начинает показывать свое негодование: проявляется диарея, дискомфорт в суставах и постоянная усталость. Так организм реагирует на недостаток питательных веществ, которые не может получить из-за неспособности кишечника их всасывать.
Напомним,