ТОП-3 эффективных упражнения для похудения
До весны осталось всего ничего. А затем - сезон коротких юбок и платьев. Не дайте своей форме разочаровать вас.
Прыжки со скакалкой
Прыжки со скакалкой - отличная кардионагрузка, которая позволяет сбросить вес и подтянуть в целом внешний вид фигуры. А также прыжки задействуют мышцы рук, ног, спины и живота. Начните с 1-2 минут, а затем наращивайте ваш темп до 10 минут в день. Поверьте, результат не заставит себя ждать.
Приседания
Прыжки на возвышенность
Продолжаем весело и задорно прыгать. Но уже не через скакалку. Теперь нам потребует широкая табуретка, которая сможет выдержать интенсивность тренировок. Поставьте ее перед собой на расстоянии 30 см и запрыгните, избегая сильных махов руками. Затем вернитесь в исходное положение. Рекомендуем выполнять 2-3 подхода по 10 прыжков.
Напомним,
- Как правильно выбрать беговые кроссовки: советы ортопеда
- Марченко удивила своих поклонников селфи в маске для бега