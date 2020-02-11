ТОП-3 эффективных упражнения для похудения

До весны осталось всего ничего. А затем - сезон коротких юбок и платьев. Не дайте своей форме разочаровать вас.

Сегодня мы расскажем о наиболее эффективных упражнениях , которые помогут вам привести себя в форму.

Прыжки со скакалкой

Прыжки со скакалкой - отличная кардионагрузка, которая позволяет сбросить вес и подтянуть в целом внешний вид фигуры. А также прыжки задействуют мышцы рук, ног, спины и живота. Начните с 1-2 минут, а затем наращивайте ваш темп до 10 минут в день. Поверьте, результат не заставит себя ждать.

Приседания

Приседания не только отлично приканчивают бедра и ягодицы, но и помогают комплексно терять вес. Важно, чтобы во время выполнения упражнения ваши пятки не отрывались от пола, а колени не заходили дальше твоих пальцев на ногах. Хотите усложнить задачу? Тогда попробуйте делать после каждого приседания прыжок. Выполняйте через день три подхода по 20 раз.

Прыжки на возвышенность

Продолжаем весело и задорно прыгать. Но уже не через скакалку. Теперь нам потребует широкая табуретка, которая сможет выдержать интенсивность тренировок. Поставьте ее перед собой на расстоянии 30 см и запрыгните, избегая сильных махов руками. Затем вернитесь в исходное положение. Рекомендуем выполнять 2-3 подхода по 10 прыжков.

Напомним,