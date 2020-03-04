Женское здоровье: ТОП-3 причины болей в яичниках

4 марта 2020 09:00 Антонина Старовойт
Женское здоровье: ТОП-3 причины болей в яичниках
Женское здоровье: ТОП-3 причины болей в яичниках
pixabay.com

Женское здоровье - вещь хрупкая и деликатная.

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Сегодня мы расскажем, о чем сигнализируют боли в яичниках и почему "терпеть" равняется "вредить". 

Овуляция 

Единственная причина, из-за которой делать ничего не нужно.  Как правило, это происходит примерно в середине месячного цикла. Ваши яичники выпускают клетку в фаллопиевую трубу. Болезненность этого процесса связана индивидуально с болевым порогом девушки. 

Киста яичника 

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Киста образуется тогда, когда яйцеклетка остается в яичнике во время овуляции. Обычно кисты не имеют симптомов и растворяются сами по себе. Однако если она большая, то вполне может вызвать тупую ноющую боль. Опаснее всего вероятность того, что она может разорваться в любой момент. Разрыв сопровождается внезапной острой болью и кровотечением в брюшную полость, что может привести к крайне неприятным последствиям — вплоть до перитонита и летального исхода. Лучше сходите на УЗИ, если у вас имеется хоть один из этих симптомов: 
  • нерегулярные месячные;
  • болезненные ощущения при половом акте или дефекации;
  • регулярная тошноту или рвоту;
  • быстрая насыщаемость пищей

Отраженная боль 

Это та самая боль, которая может быть локализована вовсе и не в яичниках. Вы можете легко спутать проблемы в яичниках с: 
  • запором;
  • наступившей беременностью;
  • инфекцией мочевыводящих путей;
  • камнями в почках;
  • развивающимся аппендицитом;

Напомним, 

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