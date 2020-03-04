Женское здоровье: ТОП-3 причины болей в яичниках

Женское здоровье - вещь хрупкая и деликатная.

Овуляция

Сегодня мы расскажем, о чем сигнализируют боли в яичниках и почему "терпеть" равняется "вредить".

Единственная причина, из-за которой делать ничего не нужно. Как правило, это происходит примерно в середине месячного цикла. Ваши яичники выпускают клетку в фаллопиевую трубу. Болезненность этого процесса связана индивидуально с болевым порогом девушки.

Киста яичника

Читайте также Наталья Холоденко дала совет, как влюбить в себя мужчину Киста образуется тогда, когда яйцеклетка остается в яичнике во время овуляции. Обычно кисты не имеют симптомов и растворяются сами по себе. Однако если она большая, то вполне может вызвать тупую ноющую боль. Опаснее всего вероятность того, что она может разорваться в любой момент. Разрыв сопровождается внезапной острой болью и кровотечением в брюшную полость, что может привести к крайне неприятным последствиям — вплоть до перитонита и летального исхода. Лучше сходите на УЗИ, если у вас имеется хоть один из этих симптомов:

нерегулярные месячные;

болезненные ощущения при половом акте или дефекации;

регулярная тошноту или рвоту;

быстрая насыщаемость пищей

Отраженная боль

Это та самая боль, которая может быть локализована вовсе и не в яичниках. Вы можете легко спутать проблемы в яичниках с:

запором;

наступившей беременностью;

инфекцией мочевыводящих путей;

камнями в почках;

развивающимся аппендицитом;

Напомним,