Женское здоровье: ТОП-3 причины болей в яичниках
4 марта 2020 09:00
Антонина Старовойт
Женское здоровье: ТОП-3 причины болей в яичниках
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Женское здоровье - вещь хрупкая и деликатная.
Сегодня мы расскажем, о чем сигнализируют боли в яичниках
и почему "терпеть" равняется "вредить".
Овуляция
Единственная причина, из-за которой делать ничего не нужно. Как правило, это происходит примерно в середине месячного цикла. Ваши яичники выпускают клетку в фаллопиевую трубу. Болезненность этого процесса связана индивидуально с болевым порогом девушки.
Киста яичника
Киста образуется тогда, когда яйцеклетка остается в яичнике во время овуляции. Обычно кисты не имеют симптомов и растворяются сами по себе. Однако если она большая, то вполне может вызвать тупую ноющую боль. Опаснее всего вероятность того, что она может разорваться в любой момент. Разрыв сопровождается внезапной острой болью и кровотечением в брюшную полость, что может привести к крайне неприятным последствиям — вплоть до перитонита и летального исхода. Лучше сходите на УЗИ, если у вас имеется хоть один из этих симптомов:
- нерегулярные месячные;
- болезненные ощущения при половом акте или дефекации;
- регулярная тошноту или рвоту;
- быстрая насыщаемость пищей
Отраженная боль
Это та самая боль, которая может быть локализована вовсе и не в яичниках. Вы можете легко спутать проблемы в яичниках с:
- запором;
- наступившей беременностью;
- инфекцией мочевыводящих путей;
- камнями в почках;
- развивающимся аппендицитом;
Напомним,