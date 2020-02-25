Лунный календарь стрижек на март 2020: советы астрологов

25 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на март 2020: советы астрологов
Лунный календарь стрижек на март 2020: советы астрологов
pixabay.com

Лунный календарь позволит подобрать правильный день для стрижки!

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По мнению астрологов, фазы Луны непосредственно влияют на нашу жизнь! Вы могли заметить, что волосы ведут себя по-разному после стрижек, сделанных в разные дни. Не исключено, что на волосы повлиял именно наш спутник. 

Чтобы стрижка была удачной, а волосы обрели еще больше здоровья, выбирайте подходящий день в соответствии с лунным календарем!

Благоприятные дни для стрижки в марте

1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 26 марта.

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Если вас интересует окрашивание волос в марте, то обратите внимание на такие дни:

1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 31 марта.

По мнению астрологов, даже маникюр и педикюр следует делать в определенное время.

В марте для ухода за ноготками подойдут 1, 2, 6, 7, 13, 15, 17-19, 21, 23, 30, 31 марта.

Напомним,

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