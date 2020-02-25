Лунный календарь стрижек на март 2020: советы астрологов
Лунный календарь позволит подобрать правильный день для стрижки!
Чтобы стрижка была удачной, а волосы обрели еще больше здоровья, выбирайте подходящий день в соответствии с лунным календарем!
Благоприятные дни для стрижки в марте
1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 26 марта.окрашивание волос в марте, то обратите внимание на такие дни:
1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 31 марта.
По мнению астрологов, даже маникюр и педикюр следует делать в определенное время.
В марте для ухода за ноготками подойдут 1, 2, 6, 7, 13, 15, 17-19, 21, 23, 30, 31 марта.
Напомним,