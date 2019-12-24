Астролог рассказала, в чем встречать Новый год

Астролог рассказала, в чем встречать Новый год

Астролог Эфа Форина подчеркивает, что встречать Новый год 2020 следует только в новой одежде!

Год Крысы – новый жизненный цикл.

Встретить его рекомендуется достойно, выбрав новую одежду

Все прошлогодние платья и костюмы можно будет надевать в любой другой день, но только не 31. Новой должна быть вся одежда на вас, включая белье,

– отметила астролог.

Впрочем, для тех, кто все-таки не хочет или не может придерживаться этой традиции, тоже есть лайфхак – хотя бы один предмет гардероба (или, например, украшение) должен быть куплен специально для новогодней ночи.

Что касается цвета, то здесь астролог выступает за светлые оттенки с яркими вкраплениями.

В наряде должен присутствовать металлический аксессуар!

Эфа Форина дала подсказку женщинам по длине новогоднего платья: если хотите привлечь денежную удачу, то выбирайте пышные наряды в пол, туника или сарафан сгодятся для женщин, которые хотят встретить любовь, а строгое миди платье поспособствует карьерному успеху и получению желанной должности!

Напомним,