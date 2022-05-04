Місячний гороскоп на 5 травня 2022 року
4 мая 2022 16:50
Алла Лысак
Місячний гороскоп на 5 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
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Місяць знаходиться в знаку Рака.
Час повільної стабільності.
Ідеально підходить для добре налагодженої діяльності підприємств, що займаються монотонним виробництвом. Так само непогано йдуть справи, пов'язані з антикваріатом та юриспруденцією. Ініційований судовий процес має закінчитись вигідно для вас.
5 травня, 6 місячний день. Один із найсприятливіших днів.
У багатьох людей у цей день проявляється дар передбачення, загострюється інтуїція, відкриваються найрізноманітніші здібності.
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