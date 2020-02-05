Проверьтесь немедленно: почему у вас болит грудь?

5 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Проверьтесь немедленно: почему у вас болит грудь?
Почему у вас болит грудь?
pixabay.com

Боли в груди - первые звоночки о том, что поход к специалисту дальше некуда откладывать.

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Сегодня мы расскажем о возможных причинах ваших болей и что с ними делать. 

Когда это норма?

Маммологи утверждают, что боли в предменструальный период являются абсолютной нормой. Дискомфорт или тянущие, тупые, распирающие боли при ПМС появляются в обеих молочных железах за 7- 10 до начала менструации и уменьшаются после ее начала с постепенным исчезновением в первой фазе цикла. В таком случае боль проходит самостоятельно и вмешательств со стороны врачей не требует. Однако если отечность и неприятные ощущения сохранились и после месячных, это верный знак: пора обращаться к специалисту. 

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Возможные причины: 

  • мастопатия
  • инфекционные и воспалительные процессы в молочных железах
  •  рак груди
  •  распространение болей на грудь при заболеваниях сердца, межреберной невралгии, грудного остеохондроза и др.

Немедленно обращайтесь к врачу, если: 

  • боль не имеет отношения к менструации 
  • вы ощущаете сильное жжение внутри 
  • боль только усиливается со временем 
  • боль локализуется не в обеих, а только в одной груди и на определенном участке
  •  
  • вы ее ощущаете более двух недель на постоянной основе 
  • вместе с болью к неприятным симптомам прибавились повышенная температура, узлы и выделения жидкостей из сосков

Напомним, 

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