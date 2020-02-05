Проверьтесь немедленно: почему у вас болит грудь?
Боли в груди - первые звоночки о том, что поход к специалисту дальше некуда откладывать.
Когда это норма?
Маммологи утверждают, что боли в предменструальный период являются абсолютной нормой. Дискомфорт или тянущие, тупые, распирающие боли при ПМС появляются в обеих молочных железах за 7- 10 до начала менструации и уменьшаются после ее начала с постепенным исчезновением в первой фазе цикла. В таком случае боль проходит самостоятельно и вмешательств со стороны врачей не требует. Однако если отечность и неприятные ощущения сохранились и после месячных, это верный знак: пора обращаться к специалисту.
- мастопатия
- инфекционные и воспалительные процессы в молочных железах
- рак груди
- распространение болей на грудь при заболеваниях сердца, межреберной невралгии, грудного остеохондроза и др.
Немедленно обращайтесь к врачу, если:
- боль не имеет отношения к менструации
- вы ощущаете сильное жжение внутри
- боль только усиливается со временем
- боль локализуется не в обеих, а только в одной груди и на определенном участке
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- вы ее ощущаете более двух недель на постоянной основе
- вместе с болью к неприятным симптомам прибавились повышенная температура, узлы и выделения жидкостей из сосков
Напомним,