Как увеличить грудь без операций и пушапа?

6 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как увеличить грудь без операций и пушапа?
Как увеличить грудь без операций и пушапа?
pixabay.com

Кто из нас тайком не мечтал о груди побольше?

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Сегодня мы поделимся секретами того, как можно исправить эту ситуацию без хирургических вмешательств и дорого пушапа. 

Противозачаточные таблетки 

Два в одном: и контрацепция, и увеличение груди за счет гормонов в таблетках. Но будьте осторожны: такие вопросы стоит решать в первую очередь с врачом. 

Физическая нагрузка

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К примеру, отжимания с пола. Они помогут укрепить мышцы груди, а за счет них и сделать грудь немного больше. Двойной эффект: и размер, и упругость.

Продукты с эстрогеном 

Этот гормон вполне способен помочь вам увеличить грудь. Для этого требуется просто большее его потребление. К примеру,  семена льна, соя, бобовые, любые продукты животного происхождения, особенно молоко, йогурт,  орехи и семечки. Немного меньше, но эстроген есть так же в капусте, хмеле, морепродуктах, грибах, абрикосах и кофе.

Напомним,

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