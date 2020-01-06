Как увеличить грудь без операций и пушапа?

Кто из нас тайком не мечтал о груди побольше?

Сегодня мы поделимся секретами того, как можно исправить эту ситуацию без хирургических вмешательств и дорого пушапа.

Противозачаточные таблетки

Два в одном: и контрацепция, и увеличение груди за счет гормонов в таблетках. Но будьте осторожны: такие вопросы стоит решать в первую очередь с врачом.

Физическая нагрузка

К примеру, отжимания с пола. Они помогут укрепить мышцы груди, а за счет них и сделать грудь немного больше. Двойной эффект: и размер, и упругость.

Продукты с эстрогеном

Этот гормон вполне способен помочь вам увеличить грудь. Для этого требуется просто большее его потребление. К примеру, семена льна, соя, бобовые, любые продукты животного происхождения, особенно молоко, йогурт, орехи и семечки. Немного меньше, но эстроген есть так же в капусте, хмеле, морепродуктах, грибах, абрикосах и кофе.

Напомним,