Как увеличить грудь без операций и пушапа?
Кто из нас тайком не мечтал о груди побольше?
Противозачаточные таблетки
Два в одном: и контрацепция, и увеличение груди за счет гормонов в таблетках. Но будьте осторожны: такие вопросы стоит решать в первую очередь с врачом.
Физическая нагрузка
Продукты с эстрогеном
Этот гормон вполне способен помочь вам увеличить грудь. Для этого требуется просто большее его потребление. К примеру, семена льна, соя, бобовые, любые продукты животного происхождения, особенно молоко, йогурт, орехи и семечки. Немного меньше, но эстроген есть так же в капусте, хмеле, морепродуктах, грибах, абрикосах и кофе.
Напомним,