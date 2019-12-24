Ученые назвали овощ, который провоцирует диабет: осторожно!
Длительное время ученые из Гарварда изучали вопрос возникновения диабета.
Ученые Гарвардского университета проанализировали рацион более 100 тысяч женщин. Как оказалось, те, кто регулярно потреблял картофель, существенно повышали риск сахарного диабета.
Важно и то, что техника приготовления картошки вовсе не снижает ее вред: хоть она вареная или печеная. Однако, стоит отметить: наиболее опасной все еще остается картошка-фри. Все дело в том, что продукт сам по себе содержит высокий гликемический индекс, который способствует развитию сахарной болезни.
Напомним,