Ученые назвали овощ, который провоцирует диабет: осторожно!

Длительное время ученые из Гарварда изучали вопрос возникновения диабета.

Сегодня мы расскажем о последних исследованиях и том, какой овощ является главным возбудителем диабета.

Ученые Гарвардского университета проанализировали рацион более 100 тысяч женщин. Как оказалось, те, кто регулярно потреблял картофель, существенно повышали риск сахарного диабета.

Таким образом, медики пришли к выводу: чрезмерное употребление картошки способно спровоцировать развитие инсулинозависимого диабета 2-го типа на 20 процентов. Похожий риск возникает и у той группы людей, которая ежедневно добавляет в свой рацион конфеты и печенье.

Важно и то, что техника приготовления картошки вовсе не снижает ее вред: хоть она вареная или печеная. Однако, стоит отметить: наиболее опасной все еще остается картошка-фри. Все дело в том, что продукт сам по себе содержит высокий гликемический индекс, который способствует развитию сахарной болезни.

Напомним,