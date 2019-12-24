Ученые назвали овощ, который провоцирует диабет: осторожно!

24 декабря 2019 13:00 Антонина Старовойт
Ученые назвали овощ, который провоцирует диабет: осторожно!
Ученые назвали овощ, который провоцирует диабет: осторожно!
pixabay.com

Длительное время ученые из Гарварда изучали вопрос возникновения диабета.

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Сегодня мы расскажем о последних исследованиях и том, какой овощ является главным возбудителем диабета. 

Ученые Гарвардского университета проанализировали рацион более 100 тысяч женщин. Как оказалось, те, кто регулярно потреблял картофель, существенно повышали риск сахарного диабета.  

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Таким образом, медики пришли к выводу: чрезмерное употребление картошки способно спровоцировать развитие инсулинозависимого диабета 2-го типа на 20 процентов. Похожий риск возникает  и у той группы людей, которая ежедневно добавляет в свой рацион конфеты и печенье.  

Важно и то, что техника приготовления картошки вовсе не снижает ее вред: хоть она вареная или печеная. Однако, стоит отметить: наиболее опасной все еще остается картошка-фри. Все дело в том, что продукт сам по себе содержит высокий гликемический индекс, который способствует развитию сахарной болезни. 

Напомним, 

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