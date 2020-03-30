Как сохранить покраску волос в домашних условиях

Карантин продлили до 24 апреля, а до покраски - всего ничего?

Выбирайте средства с витаминов Е

Мы знаем, как продлить стойкость цвета ваших волос

Во время покупки бальзамов и шампуней обратите внимание на присутствие витамина Е в нем. Если же вы уже затарились целым арсеналом продукции, то можете приобрести витамин Е в аптеке и просто добавлять его в шампунь.

Контрастный душ

Домашний ополаскиватель

Если цвет окрашенных волос стал тусклым, промойте их прохладной водой с добавлением яблочного уксуса. На литр воды возьмите примерно 1-2 столовые ложки уксуса. Пользуйтесь термозащитой Она нужна не только для накрученных волос, но еще и для сохранения цвета и оттенка окрашенных. Лучше запаситесь термозащитой - и никакие температурные перепады не страшны вашим волосам.

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Известно: наша кожа головы не любит теплую воду. Вместо нее вы можете устраивать не только для волос, но и для всего тела контрастный душ. Он, кстати, помогает не только укрепить волосы, но и убрать неровности по всему телу.