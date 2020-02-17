Секреты парикмахеров: 5 трюков по приданию объема волосам

17 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Секреты парикмахеров: 5 трюков по приданию объема волосам
Секреты парикмахеров: 5 трюков по приданию объема волосам
pixabay.com

Хотите идти на работу с отличной укладкой, сделанной благодаря паре трюков?

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Керамическая расческа 

После душа важно выбрать правильный инструмент для расчесывания, который сохранит волосы густыми. Наш совет - керамическая круглая щетка. Вместо того, чтобы дуть вниз на корни с помощью фена, убедитесь, что вы направляете щетку под корни и поднимаете вверх, когда вы сушите феном. Круглая щетка очень полезна для этого.

Витамины для волос 

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Благо, сейчас в аптеках их очень много. Достаточно просто подобрать необходимый вариант для себя. А причины утончения волосы стоит уже искать в кабинете у эндокринолога. 

Используйте правильный шампунь 

Поменяйте свои средства для ухода на те, где написано «уплотняющие» или «для объема". Зачастую наши волосы плохо лежат просто из-за некорректно подобранного шампуня. Обратите внимание на структуру ваших волос и исходите уже из этого. Шампуни и кондиционеры направленные на обьем и уплотнение обычно содержат меньше кондиционирующих ингредиентов, поэтому они не утяжеляют волосы.

Подстригитесь 

Если у вас тонкие волосы, то мы настоятельно советуем вам остановить свой выбор на короткой аккуратной прическе. Часто волосы кажутся короткими потому, что они слишком длинные и под тяжестью провисают. Экспериментируйте со стрижками. Найдите свою идеальную длину. 

Лечение волос 

Если вы хотите плотные объемные волосы, постарайтесь минимизировать использование плоек и большого количества кондиционера для волос. Всегда пользуйтесь спреем с термозащитой, а также откажитесь от частого мытья волос. Ну и про тугие прически лучше забыть - сделаете удовольствие своим волосам. 

Напомним, 

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