Секреты парикмахеров: 5 трюков по приданию объема волосам

Хотите идти на работу с отличной укладкой, сделанной благодаря паре трюков?

Тогда у нас отличные новости - сейчас вы узнаете о всех секретах мастеров по прическам.

Керамическая расческа

После душа важно выбрать правильный инструмент для расчесывания, который сохранит волосы густыми. Наш совет - керамическая круглая щетка. Вместо того, чтобы дуть вниз на корни с помощью фена, убедитесь, что вы направляете щетку под корни и поднимаете вверх, когда вы сушите феном. Круглая щетка очень полезна для этого.

Витамины для волос

Благо, сейчас в аптеках их очень много. Достаточно просто подобрать необходимый вариант для себя. А причины утончения волосы стоит уже искать в кабинете у эндокринолога.

Используйте правильный шампунь

Поменяйте свои средства для ухода на те, где написано «уплотняющие» или «для объема". Зачастую наши волосы плохо лежат просто из-за некорректно подобранного шампуня. Обратите внимание на структуру ваших волос и исходите уже из этого. Шампуни и кондиционеры направленные на обьем и уплотнение обычно содержат меньше кондиционирующих ингредиентов, поэтому они не утяжеляют волосы.

Подстригитесь

Если у вас тонкие волосы, то мы настоятельно советуем вам остановить свой выбор на короткой аккуратной прическе. Часто волосы кажутся короткими потому, что они слишком длинные и под тяжестью провисают. Экспериментируйте со стрижками. Найдите свою идеальную длину.

Лечение волос

Если вы хотите плотные объемные волосы, постарайтесь минимизировать использование плоек и большого количества кондиционера для волос. Всегда пользуйтесь спреем с термозащитой, а также откажитесь от частого мытья волос. Ну и про тугие прически лучше забыть - сделаете удовольствие своим волосам.

Напомним,