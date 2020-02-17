Секреты парикмахеров: 5 трюков по приданию объема волосам
Хотите идти на работу с отличной укладкой, сделанной благодаря паре трюков?
Керамическая расческа
После душа важно выбрать правильный инструмент для расчесывания, который сохранит волосы густыми. Наш совет - керамическая круглая щетка. Вместо того, чтобы дуть вниз на корни с помощью фена, убедитесь, что вы направляете щетку под корни и поднимаете вверх, когда вы сушите феном. Круглая щетка очень полезна для этого.
Витамины для волос
Используйте правильный шампунь
Поменяйте свои средства для ухода на те, где написано «уплотняющие» или «для объема". Зачастую наши волосы плохо лежат просто из-за некорректно подобранного шампуня. Обратите внимание на структуру ваших волос и исходите уже из этого. Шампуни и кондиционеры направленные на обьем и уплотнение обычно содержат меньше кондиционирующих ингредиентов, поэтому они не утяжеляют волосы.
Подстригитесь
Если у вас тонкие волосы, то мы настоятельно советуем вам остановить свой выбор на короткой аккуратной прическе. Часто волосы кажутся короткими потому, что они слишком длинные и под тяжестью провисают. Экспериментируйте со стрижками. Найдите свою идеальную длину.
Лечение волос
Если вы хотите плотные объемные волосы, постарайтесь минимизировать использование плоек и большого количества кондиционера для волос. Всегда пользуйтесь спреем с термозащитой, а также откажитесь от частого мытья волос. Ну и про тугие прически лучше забыть - сделаете удовольствие своим волосам.
Напомним,