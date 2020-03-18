Как отрастить длинные волосы за короткое время: 5 главных лайфхаков
Отращивать волосы в домашних условиях намного проще, чем вы думали ранее.
Массаж головы
Массирование луковиц головы способствует усилению кровообращения и притока крови к голове. А это в свою очередь запускает процесс ускоренного роста волос. Массаж можно проводить специальной расческой или пальцами рук.
Все дело в расческе
Пилинг
Для густых и пышных волосах вам необходимо проводить пилинг до 3 раз в месяц. Лучше всего выделить день в неделе, когда вы сможете уделить время себе и своим волосам. Суть заключается в удалении ороговевших частичек кожи головы.
Витамины
Волосы могут медленно расти из-за авитаминоза. Также тревожным звоночком может стат их выпадение. В таких случаях лучше обращаться к трихологу, но вы так же можете поспособствовать их активному росту. Для этого необходимо нормализовать свой рацион питания и режим сна.
Ополаскивание травами
Ромашка, шалфей, корень лопуха, кора дуба хорошо укрепляют волосы и способствуют быстрому росту. После того, как вы помыли волосы в конце ополаскивайте их отваром в течение месяца.
Напомним,