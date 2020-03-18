Как отрастить длинные волосы за короткое время: 5 главных лайфхаков

18 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как отрастить длинные волосы за короткое время: 5 главных лайфхаков
Как отрастить длинные волосы за короткое время: 5 главных лайфхаков
pixabay.com

Отращивать волосы в домашних условиях намного проще, чем вы думали ранее.

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Сегодня мы поделимся главными советами, как достичь не только длины, но и здорового вида. Берите на заметку. 

Массаж головы

Массирование луковиц головы способствует усилению кровообращения и притока крови к голове. А это в свою очередь запускает процесс ускоренного роста волос. Массаж можно проводить специальной расческой или пальцами рук.

Все дело в расческе

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Откажитесь от любых расчесок, кроме тех, которые с натуральной щетиной или гребнями. Также в почете редкие зубчики. Расчесывать волосы необходимо ни менее 1 минуты. Частично этот процесс заменяет тот же массаж. 

Пилинг 

 Для густых и пышных волосах вам необходимо проводить пилинг до 3 раз в месяц. Лучше всего выделить день в неделе, когда вы сможете уделить время себе и своим волосам. Суть заключается в удалении ороговевших частичек кожи головы.

Витамины

Волосы могут медленно расти из-за авитаминоза. Также тревожным звоночком может стат их выпадение. В таких случаях лучше обращаться к трихологу, но вы так же можете поспособствовать их активному росту. Для этого необходимо нормализовать свой рацион питания и режим сна. 

Ополаскивание травами

Ромашка, шалфей, корень лопуха, кора дуба хорошо укрепляют волосы и способствуют быстрому росту. После того, как вы помыли волосы в конце ополаскивайте их отваром в течение месяца. 

Напомним, 

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