Готовимся к лету: ТОП-5 советов, как усовершенствовать свое тело

16 марта 2020 15:50 Антонина Старовойт
Готовимся к лету: ТОП-5 советов, как усовершенствовать свое тело
Готовимся к лету: ТОП-5 советов, как усовершенствовать свое тело
pixabay.com

В связи с вынужденным карантином самое время уделить больше пары часиков на себя и свое тело.

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Сегодня мы поделимся простыми, но действенными советами, как подготовиться к лету и выглядеть просто фантастически. П

Сон

Заведите себе привычку ложиться спать до 22:30. Если вы не будете этого придерживаться, то ни одна диета не будет эффективной. Ведь именно ночью возрастает скорость метаболизма.

Питьевой режим 

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Старайтесь выпивать много воды до еды и после нее. Расчет должен быть 30 мл на 1 кг вашего веса. Помните, что чай, сок, кофе не в счет. Рекомендуется воду не употреблять после 18-19 часов, чтобы утром не было отеков.

Прием пищи

Сократите свой рацион до трех полноценных приемов пищи. И помните: завтрак должен быть наиболее насыщенным. Можете себе позволить съесть что-то сладкое, но строго до 12 часов дня. 

Пищевые табу 

Ограничьте потребление жареного, жирного, сладкого и мучных изделий.

Рацион 

Тут тоже все достаточно просто. На завтрак отдавайте предпочтение сложным углеводам. К примеру, крупам. В нее вы можете добавить немного кокосового масла и семён чиа. В обед следует добавить белок и клетчатку. Это может быть мясо (индейка либо курица) и овощи. Но лучше не потреблять картофель. 

Напомним,

 

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