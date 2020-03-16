Готовимся к лету: ТОП-5 советов, как усовершенствовать свое тело
В связи с вынужденным карантином самое время уделить больше пары часиков на себя и свое тело.
Сон
Заведите себе привычку ложиться спать до 22:30. Если вы не будете этого придерживаться, то ни одна диета не будет эффективной. Ведь именно ночью возрастает скорость метаболизма.
Питьевой режим
Прием пищи
Сократите свой рацион до трех полноценных приемов пищи. И помните: завтрак должен быть наиболее насыщенным. Можете себе позволить съесть что-то сладкое, но строго до 12 часов дня.
Пищевые табу
Ограничьте потребление жареного, жирного, сладкого и мучных изделий.
Рацион
Тут тоже все достаточно просто. На завтрак отдавайте предпочтение сложным углеводам. К примеру, крупам. В нее вы можете добавить немного кокосового масла и семён чиа. В обед следует добавить белок и клетчатку. Это может быть мясо (индейка либо курица) и овощи. Но лучше не потреблять картофель.
Напомним,
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