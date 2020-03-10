Как ускорить метаболизм навсегда: 3 главных совета

Хотите ускорить ваш обмен веществ раз и навсегда, чтобы забыть о трудностях с лишним весом?

Ешьте часто

Сегодня мы расскажем о главных способах разогнать ваш метаболизм до отличного уровня.

Первое правило быстрого обмена веществ – частое и дробное питание. Питайтесь 5 раз в день небольшими порциями. Это исключит чувство голода, а значит, вы сможете осознанно выбирать еду, которую будете есть, а также позитивно повлияет на обмен веществ.

Ешьте белок

Не пропускайте завтрак

Белковая пища ускоряет обмен веществ, а также дарит чувство сытости надолго. Конечно же, речь идет о нежирных белках: твороге, яйцах, нежирном мясе, рыбе. Старайтесь сделать белки основой своего рациона, дополнив их сложными углеводами и небольшим количеством жиров.

Хотите не иметь проблем со здоровьем? Тогда не пренебрегайте вашим завтраком. Он является наиболее важной частью вашего рациона. Если этого не сделать, обмен веществ будет замедленным. Утром лучше всего есть что-то углеводное: каши, хлебцы и фрукты.

Напомним,