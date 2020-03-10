Как ускорить метаболизм навсегда: 3 главных совета
Хотите ускорить ваш обмен веществ раз и навсегда, чтобы забыть о трудностях с лишним весом?
Ешьте часто
Первое правило быстрого обмена веществ – частое и дробное питание. Питайтесь 5 раз в день небольшими порциями. Это исключит чувство голода, а значит, вы сможете осознанно выбирать еду, которую будете есть, а также позитивно повлияет на обмен веществ.
Ешьте белок
Не пропускайте завтрак
Хотите не иметь проблем со здоровьем? Тогда не пренебрегайте вашим завтраком. Он является наиболее важной частью вашего рациона. Если этого не сделать, обмен веществ будет замедленным. Утром лучше всего есть что-то углеводное: каши, хлебцы и фрукты.
Напомним,