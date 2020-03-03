Концентрация на все 100: ТОП-5 продуктов-помощников

Не хватает усидчивости, чтобы закончить все важные дела?

Самое время прибегнуть к помощи продуктов , улучшающие ее в два раза.

Яйца

Яичница на завтрак осчастливит всех: вас, парня и босса. Последнего, кстати, потому что вы начнете работать куда быстрее и более сконцентрировано.

Зеленый чай

Важно брать именно зеленый, а не черный либо травяной. Стоит так же напомнить, что чайные пакетики несут больше вреда для организма, чем пользы. Именно поэтому зеленый чай стоит брать листовой по хорошей цене. Поверьте, ваши денежные вложения окупятся продуктивной работой.

Йогурт

Молочные продукты - далеко не всегда хорошо, но йогурты - точно должны быть в вашем холодильнике. Во-первых, чистые йогурты без добавок выводят токсины, а во-вторых - дарят дополнительный заряд энергии.

Миндаль

Этот орех содержит в себе гормон тирозин. А именно он влияет на запуск работы дофамина - гормона, отвечающего за вашу концентрацию. Проще говоря, умеренно количество миндаля (до 25 грамм в день) запускают выработку дофамина, что способствует эффективности вашей работы.

Кофе

Внимание: не капучино либо американо, а кофе в его первозданном виде. Американо, фильтр, эспрессо и все их вариации сейчас доступны в каждой кофейне. К счастью, баристы все чаще предлагают посетителям отказаться от молока или попробовать его альтернативу: кокосовое, соевое, гречаное и тд. Кофеин активизирует наш организм, дарит заряд бодрости и заряжает энергией минимум на 4 часа.

Напомним,