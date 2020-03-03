Концентрация на все 100: ТОП-5 продуктов-помощников
Не хватает усидчивости, чтобы закончить все важные дела?
Яйца
Яичница на завтрак осчастливит всех: вас, парня и босса. Последнего, кстати, потому что вы начнете работать куда быстрее и более сконцентрировано.
Зеленый чай
Йогурт
Молочные продукты - далеко не всегда хорошо, но йогурты - точно должны быть в вашем холодильнике. Во-первых, чистые йогурты без добавок выводят токсины, а во-вторых - дарят дополнительный заряд энергии.
Миндаль
Этот орех содержит в себе гормон тирозин. А именно он влияет на запуск работы дофамина - гормона, отвечающего за вашу концентрацию. Проще говоря, умеренно количество миндаля (до 25 грамм в день) запускают выработку дофамина, что способствует эффективности вашей работы.
Кофе
Внимание: не капучино либо американо, а кофе в его первозданном виде. Американо, фильтр, эспрессо и все их вариации сейчас доступны в каждой кофейне. К счастью, баристы все чаще предлагают посетителям отказаться от молока или попробовать его альтернативу: кокосовое, соевое, гречаное и тд. Кофеин активизирует наш организм, дарит заряд бодрости и заряжает энергией минимум на 4 часа.
Напомним,