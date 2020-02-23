ТОП-3 продукта, которые помогут избавиться от целлюлита
Естественно, одними продуктами питания дело не ограничится, но все же стоит взять на вооружение.
Имбирь
Добавляйте имбирь в салаты, мясные блюда, соусы и даже в чай. Он улучшит циркуляцию лимфожидкости, укрепит лимфатическую систему, избавит от токсинов в жировых подкожных карманах, а также поможет убрать целлюлит.
Авокадо
Бананы
Из-за высокой калорийности желтого фрукта его часто списывают со счетов, опасаясь набрать лишнего. Очень зря! Ведь калий, содержащийся в бананах, выводит шлаки и тонизирует лимфатическую систему.
Напомним,