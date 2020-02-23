ТОП-3 продукта, которые помогут избавиться от целлюлита

23 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 продукта, которые помогут избавиться от целлюлита
ТОП-3 продукта, которые помогут избавиться от целлюлита
pixabay.com

Естественно, одними продуктами питания дело не ограничится, но все же стоит взять на вооружение.

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Сегодня мы расскажем, какие продукты следует добавить в рацион питания, чтобы стимулировать борьбу с "апельсиновой коркой". 

Имбирь 

Добавляйте имбирь в салаты, мясные блюда, соусы и даже в чай. Он улучшит циркуляцию лимфожидкости, укрепит лимфатическую систему, избавит от токсинов в жировых подкожных карманах, а также поможет убрать целлюлит.

Авокадо 

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Этот фрукт помогает укреплять кожу и сохранить ее упругость с эластичностью. Авокадо - полинасыщенный продукт, c большим содержанием жирных кислот. 

Бананы

Из-за высокой калорийности желтого фрукта его часто списывают со счетов, опасаясь набрать лишнего. Очень зря! Ведь калий, содержащийся в бананах, выводит шлаки и тонизирует лимфатическую систему. 

Напомним, 

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