Зірковий шлях: зірка Playboy стала новою ведучою проекту

Стало відоме ім’я нової ведучої «Зіркового шляху» на телеканалі «Україна».

Ведучий проекту «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна» Даніель Салем зробив творчу пропозицію співачці та телеведучій Даші Астф’євій – стати його новою співведучою. Артистка не змогла встояти перед харизмою зіркового колеги і погодилась.

Пропозицію приєднатися до нього в студії «Зіркового шляху» зірці Playboy особисто зробив її давній друг, ведучий проєкту Даніель Салем.

Все має свій початок і закінчення. Ти знаєш мою чудову співведучу, з якою я провів дивовижний рік у студії «Зіркового шляху», але її співпраця з нашим каналом добігла кінця. Я пропоную тобі зайняти місце поруч зі мною в кріслі ведучої «Зіркового шляху», - звернувся Даніель Салем до Даші під час онлайн-інтерв’ю.

Співачка Даша Астаф’єва / пресс-служба канала Украина

Співачка не гаяла час на роздуми й відразу погодилась на пропозицію.

З великим задоволенням буду твоєю партнеркою. Скільки проектів ми були разом пліч-о-пліч, і в такий тяжкий час для мене велика честь бути для тебе партнеркою в хороших справах. Це важлива новина для моєї родини. Вони будуть мною пишатися, - відповіла ведучому «Зіркого шляху» Даша Астаф’єва.

Зараз Даніель Салем захищає нашу країну у лавах ЗСУ, а Даша Астаф’єва веде активну волонтерську діяльність. Даша та Даніель з нетерпінням чекають на Перемоги України у війні з Росією та можливості розпочати спільну роботу над зірковим проєктом. Також ведучі пообіцяли, що будуть ділитися з глядачами тільки найцікавішими новинами. Нагадаємо, з середини березня «Зірковий шлях» почав виходити в адаптованому до реалій війни спецформаті на YouTube-каналі, а у квітні прем’єрні випуски програми, разом з іншими улюбленими проєктами та серіалами каналу «Україна», повернулись в ефір на каналі «ІндигоTV». Щодня команда «Зіркового шляху» готує ексклюзивні інтерв’ю українських зірок, які діляться своїм досвідом у воєнний час. Нагадаємо, з середини березня «Зірковий шлях» почав виходити в адаптованому до реалій війни спецформаті на YouTube-каналі, а у квітні прем’єрні випуски програми, разом з іншими улюбленими проєктами та серіалами каналу «Україна», повернулись в ефір на каналі «ІндитоTV». Щодня команда «Зіркового шляху» готує ексклюзивні інтерв’ю українських зірок, які діляться своїм досвідом у воєнний час.

Нагадаємо,