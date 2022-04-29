Зірковий шлях: зірка Playboy стала новою ведучою проекту

29 апреля 2022 11:19 Туренко Андрей
Зірковий шлях: зірка Playboy стала новою ведучою проекту
Зірковий шлях: зірка Playboy стала новою ведучою проекту
пресс-служба

Стало відоме ім’я нової ведучої «Зіркового шляху» на телеканалі «Україна».

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Ведучий проекту «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна» Даніель Салем зробив творчу пропозицію співачці та телеведучій Даші Астф’євій – стати його новою співведучою. Артистка не змогла встояти перед харизмою зіркового колеги і погодилась.

Пропозицію приєднатися до нього в студії «Зіркового шляху» зірці Playboy особисто зробив її давній друг, ведучий проєкту Даніель Салем.

Все має свій початок і закінчення. Ти знаєш мою чудову співведучу, з якою я провів дивовижний рік у студії «Зіркового шляху», але її співпраця з нашим каналом добігла кінця. Я пропоную тобі зайняти місце поруч зі мною в кріслі ведучої «Зіркового шляху», - звернувся Даніель Салем до Даші під час онлайн-інтерв’ю.

Співачка Даша Астаф’єва / пресс-служба канала Украина

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Співачка не гаяла час на роздуми й відразу погодилась на пропозицію.

З великим задоволенням буду твоєю партнеркою. Скільки проектів ми були разом пліч-о-пліч, і в такий тяжкий час для мене велика честь бути для тебе партнеркою в хороших справах. Це важлива новина для моєї родини. Вони будуть мною пишатися, - відповіла ведучому «Зіркого шляху» Даша Астаф’єва.

Зараз Даніель Салем захищає нашу країну у лавах ЗСУ, а Даша Астаф’єва веде  активну волонтерську діяльність. Даша та Даніель з нетерпінням чекають на Перемоги України у війні з Росією та можливості розпочати спільну роботу над зірковим проєктом. Також ведучі пообіцяли, що будуть ділитися з глядачами тільки найцікавішими новинами. Нагадаємо, з середини березня «Зірковий шлях» почав виходити в адаптованому до реалій війни спецформаті на YouTube-каналі, а у квітні прем’єрні випуски програми, разом з іншими улюбленими проєктами та серіалами каналу «Україна», повернулись в ефір на каналі «ІндигоTV». Щодня команда «Зіркового шляху» готує ексклюзивні інтерв’ю українських зірок, які діляться своїм досвідом у воєнний час. Нагадаємо, з середини березня «Зірковий шлях» почав виходити в адаптованому до реалій війни спецформаті на YouTube-каналі, а у квітні прем’єрні випуски програми, разом з іншими улюбленими проєктами та серіалами каналу «Україна», повернулись в ефір на каналі «ІндитоTV». Щодня команда «Зіркового шляху» готує ексклюзивні інтерв’ю українських зірок, які діляться своїм досвідом у воєнний час.

Нагадаємо, 

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Даша Астафьева Зірковий шлях телешоу новини телешоу 2022 канал Україна Даніель Салем

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