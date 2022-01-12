Холостячка Злата Огневич отпраздновала день рождения на Занзибаре и адресовала себе послание

12 января 2022 21:28 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка Злата Огневич отпраздновала день рождения на Занзибаре и адресовала себе послание
Холостячка 2 сезон Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

12 января Холостячка Злата Огневич, которая недавно искала любовь в романтическом реалити СТБ, отпраздновала день рождения.

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За дозой вдохновения и эмоций певица отправилась на танзанский архипелаг Занзибар, где ярко и насыщенно проводит каждый день. В Instagram Злата Огневич написала послание, адресованное себе же в праздник.

Злата Огневич в путешествии / instagram.com/zlata.ognevich

Девушка отметила, что самое главное для нее – оставаться открытой миру и возможностям и всегда лететь на свет.

Девочка моя, я предлагаю тебе гораздо более интересную игру, чем танцы с мужчинами. Я предлагаю тебе игру под названием ЖИЗНЬ. Играй, создавай СВОИ правила и чаще меняй их, когда пройдёшь на следующий уровень. Познавай себя и познавай людей, признавай вклад КАЖДОГО человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню, – написала певица. – Вспомни, о чём так сильно мечтала в детстве и воплощай: ярко, дерзко, сильно, смело! Все возможности открыты, так много есть ещё версий тебя, выбирай любую и живи! Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить её в темноте и грусти, лети на СВЕТ! Необъятный мир принадлежит Тебе, а ты – принадлежишь миру, сейчас и навсегда.

Злата Огневич в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

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В день рождения Злата опубликовала снимок с букетом, заставив поклонников гадать, кто же отправил ей цветы. А пока подписчики размышляют, авантюрная Холостячка отправилась в очередное африканское путешествие – в знаменитый Стоун Таун, где когда-то жил легендарный Фредди Меркьюри.

Злата Огневич на отдыхе / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним,

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