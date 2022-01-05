Злата Огневич рассказала о неприятном новогоднем "сюрпризе": Она взорвалась в комнате Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Злата Огневич пресс-служба Нового канала

За кулисами Improv Live Show Злата Огневич рассказала об опасном инциденте в новогодние праздники.