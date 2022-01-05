Злата Огневич рассказала о неприятном новогоднем "сюрпризе": Она взорвалась в комнате

5 января 2022 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Злата Огневич рассказала о неприятном новогоднем
Певица Злата Огневич
пресс-служба Нового канала

За кулисами Improv Live Show Злата Огневич рассказала об опасном инциденте в новогодние праздники.

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Бенгальские огни под бой курантов – красивая традиция. Если, конечно, соблюдать правила безопасности. Но, к сожалению, это не единственное пиротехническое развлечение на праздники. 

Во время съемок Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, певица Злата Огневич вспомнила опасную историю из детства. 

Когда-то в новогодние праздники к нам в дом влетела огромная петарда, – вспоминает артистка. – Она пробила двойные пластиковые окна и взорвалась в комнате. Папа ничего не понял, потому что в этот момент смотрел очередной фильм про войну, он любит такое, и подумал, что это просто разорвался снаряд в телевизоре. Когда пошел дым, и стало вонять на всю квартиру, мы заподозрили неладное. И когда забежали в комнату с петардой, поняли, что на самом деле произошло.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich
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Сейчас же новогодние ночи певицы чаще всего проходят на работе.

Практически каждый год я встречаю Новый год на сцене, – рассказывает Злата Огневич. – Для меня это действительно важно. Верю во фразу: «Где Новый год встретишь, там его и проведешь».

Напомним, 

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