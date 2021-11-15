Полезная программа: как выбрать безопасную посуду для приготовления еды?

16 ноября в 10:00 на «Интере» – новый выпуск «Полезной программы». В нем эксперты расскажут, на что обращать внимание при выборе кастрюль для приготовления различных блюд и как правильно подобрать посуду.

Чугун, стекло, керамика, нержавейка, алюминий… Из чего только не делают теперь кастрюли! Но все ли эти материалы одинаково безопасны и удобны? Ведь то, в чем мы готовим и из чего едим, так же важно, как и то, что мы едим! Как правильно выбрать кастрюлю для разных плит и для приготовления разных блюд ? Посуде из какого материала и какого объема отдать предпочтение?

«У каждой кастрюли есть свое функциональное назначение, – рассказывает шеф-повар Александр Абрамов. – Большая кастрюля на 5-6 литров идеально подходит для приготовления первых блюд и компотов. Средняя емкость 2-3 л считается универсальной и используется для разогрева и приготовления небольших порций супа, макарон и т. д. Литровая кастрюля удобна для варки яиц, сосисок, овощей. Толстостенная кастрюля или казанок подходят для каш и плова, блюд, которым необходим длительный процесс тушения. А сотейник – идеальный вариант для соусов или продуктов, которым нужно сохранять влагу».

Также эксперт рассказал, чем отличаются кастрюли из разных материалов.

1. Алюминий. Несмотря на то, что алюминиевая посуда недорогая, покупать такие кастрюли не рекомендуется – в них можно лишь варить яйца или кипятить воду для бытовых нужд. Кастрюли из алюминия имеют тонкие стенки, быстро темнеют. А во время готовки кислой пищи разрушается верхний защитный слой, из-за чего в еду могут попадать вредные для здоровья соли алюминия. Не подходят для индукционных плит.

Читайте такжеПолезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.11.2021) Кастрюли из нержавейки – лидеры по популярности: прочные, простые в уходе, равномерно нагреваются, в них можно долго хранить еду. Важный параметр – толщина дна должна быть не менее 3 мм. Нержавеющая сталь – стойкая к окислению, но содержит никель, который является аллергеном и может вызвать дерматоз, поэтому не стоит использовать такую кастрюлю слишком часто. Подходят для всех типов плит, включая газовые, электрические, стеклокерамические, индукционные.

3. Керамика. Этот материал стал популярным благодаря своей экологичности и натуральности. Керамические кастрюли любят за то, что они хорошо держат тепло, безопасны для здоровья, продукты в них не пригорают. Но такая посуда требует бережного обращения: нельзя ставить холодную кастрюлю на горячую поверхность, ронять – могут появиться сколы, трещины или посуда и вовсе разобьётся. Нельзя использовать на индукционных плитах.

4. Стекло. Универсальная кастрюля, в которой можно варить, тушить, запекать, хранить продукты. Есть возможность наблюдать за процессом приготовления. При использовании такой посуды запрещены резкие перепады температур. Не подходит для индукционных плит.

5. Чугун. Тяжелые кастрюли на первый взгляд кажутся непривлекательными. Однако внешний вид компенсируется достоинствами посуды из этого материала: она прочная, равномерно нагревается со всех сторон, хорошо сохраняет тепло, подходит для всех типов плит.

Какие блюда и в каких кастрюлях лучше готовить? А также – что делать с проблемой обветренных губ, как их защитить с помощью кокосового масла? С одеждой каких цветов лучше миксовать черные вещи? И какое блюдо можно назвать итальянским ответом макаронам по-флотски? На эти и другие актуальные вопросы из разных сфер жизни в ток-шоу «Полезная программа» 16 ноября в 10:00 ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта: педиатр Владислава Борзилович, стилист Екатерина Филиппенко, врач-косметолог Марьяна Ткачук, шеф-повар Антон Рукавица.