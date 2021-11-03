Готовим вместе: Блюда из фарша (эфир от 24.10.2021)

3 ноября 2021 13:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе: Блюда из фарша (эфир от 24.10.2021)
Готовим вместе: Блюда из фарша (эфир от 24.10.2021)
пресс-служба канала Интер

24 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из фарша.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: блюда из фарша любят во всем мире. А все потому, что они готовятся быстро и при этом получаются очень вкусными. В этой программе «Готовим вместе» ведущие Андрей Дромов и Андрей Доманский отправятся в кулинарное путешествие и приготовят из фарша три национальных блюда разных стран мира. На этот раз в меню: пхали из красной фасоли со свеклой; штрули с рубленым фаршем из семги и шпинатом; белорусские стожки.

Новый выпуск проекта Готовим вместе от 24.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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