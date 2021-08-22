Готовим вместе: Блюда из пяти элементов (эфир от 22.08.2021)

22 августа 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе: Блюда из пяти элементов (эфир от 22.08.2021)
Готовим вместе: Блюда из пяти элементов (эфир от 22.08.2021)
пресс-служба

22 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из пяти элементов.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: Андрей Дромов и Андрей Доманский покажут, как легко приготовить блюдо, имея в арсенале всего пять основных продуктов. Также ведущие поделятся своим набором базовых продуктов, которые должны всегда быть в холодильнике. В меню этой программы: омлет-пирог с сальсой из свежих томатов; суп-пюре из сезонных овощей на курином бульоне; филе тилапии с карамелизированной стручковой фасолью.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 22 августа в 09:00 на Интере и 23 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.

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