Готовим вместе: Блюда из пяти элементов (эфир от 22.08.2021)
22 августа 2021 09:00
Готовим вместе: Блюда из пяти элементов (эфир от 22.08.2021)
пресс-служба
22 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из пяти элементов.
Готовим вместе: Андрей Дромов и Андрей Доманский покажут, как легко приготовить блюдо, имея в арсенале всего пять основных продуктов. Также ведущие поделятся своим набором базовых продуктов, которые должны всегда быть в холодильнике. В меню этой программы: омлет-пирог с сальсой из свежих томатов; суп-пюре из сезонных овощей на курином бульоне; филе тилапии с карамелизированной стручковой фасолью.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 22 августа в 09:00 на Интере и 23 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.