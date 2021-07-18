Готовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 18.07.2021)

18 июля 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 18.07.2021)
Готовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 18.07.2021)
пресс-служба

18 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Блюда на гриле. Ведущие Андрей Дромов и Андрей Доманский устроят традиционный корпоративный выезд на природу и приготовят вкусные, сытные и оригинальные блюда на гриле. В меню этой программы: стейк из капусты с беконом и соусом из голубого сыра, бургер «Неряха Джо» и куриные бедра в арахисовой глазури.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 18 июля в 09:00 на Интере и 19 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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