Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 04.07.2021)
4 июля 2021 09:00
Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 04.07.2021)
пресс-служба
4 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Летнее меню. В этот раз телезрителей ждет по-настоящему летняя программа – легкая еда и море развлечений. За последнее будет отвечать ведущий Андрей Доманский. В его развлекательном меню – игры «Я никогда не делал это», «Кто я?» и «Правда или действие». Что интересного расскажут о себе ведущие «Готовим вместе»? А за гастрономическую часть, как обычно, отвечает шеф-повар Андрей Дромов. В меню этой программы: окрошка с отварной телятиной на квасе; роллы с хумусом, шпинатом, печеным перцем и фетой; холодная пшеничная лапша со снежным крабом.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 4 июля в 09:00 на Интере и 5 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.