Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 04.07.2021)

4 июля 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 04.07.2021)
Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 04.07.2021)
пресс-служба

4 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Летнее меню. В этот раз телезрителей ждет по-настоящему летняя программа – легкая еда и море развлечений. За последнее будет отвечать ведущий Андрей Доманский. В его развлекательном меню – игры «Я никогда не делал это», «Кто я?» и «Правда или действие». Что интересного расскажут о себе ведущие «Готовим вместе»? А за гастрономическую часть, как обычно, отвечает шеф-повар Андрей Дромов. В меню этой программы: окрошка с отварной телятиной на квасе; роллы с хумусом, шпинатом, печеным перцем и фетой; холодная пшеничная лапша со снежным крабом.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 4 июля в 09:00 на Интере и 5 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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