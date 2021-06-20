Готовим вместе: Блюда из кукурузы (эфир от 20.06.2021)
20 июня 2021 11:00
Готовим вместе: Блюда из кукурузы (эфир от 20.06.2021)
пресс-служба
20 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Блюда из кукурузы. Книга Гиннесса пестрит рекордами, связанными с кукурузой. Ведущие «Готовим вместе» расскажут о самых интересных из них, а также поделятся тремя рецептами блюд из кукурузы. В меню этой программы: летний суп из сладкой кукурузы с ароматными зернами; оладьи из кукурузы с моцареллой и чили; кремовая кукуруза с кусочками лосося и помидорами черри.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и 21 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.