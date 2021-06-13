Готовим вместе: Ягодное настроение (эфир от 13.06.2021)
13 июня 2021 09:00
Готовим вместе: Ягодное настроение (эфир от 13.06.2021)
пресс-служба
13 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Ягодное настроение. Ягоды давно заняли свое место в кулинарии, они прекрасно сочетаются с мясом, овощами, зеленью, рыбой и морепродуктами. Они полезны для здоровья, обогащают организм витаминами, дарят незабываемый вкус и создают настроение. В меню этой программы: сэндвичи с черной смородиной и сыром бри; салат с клубникой, голубикой и голубым сыром; свиные ребра в глазури из ежевики и красной смородины.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 13 июня в 09:00 на Интере и 14 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.