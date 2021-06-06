Готовим вместе: Блюда из кабачков и цукини (эфир от 06.06.2021)

6 июня 2021 09:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе: Блюда из кабачков и цукини (эфир от 06.06.2021)
Готовим вместе: Блюда из кабачков и цукини (эфир от 06.06.2021)
пресс-служба

6 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Блюда из кабачков и цукини. Чем отличаются кабачки от цукини? В новом выпуске «Готовим вместе» шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский устроят настоящий интеллектуальный баттл на эту тему! Что стоит на кону поединка? В меню этой программы: лодочки из цукини по-мексикански; кабачковые оладьи с индейкой и сырным соусом; пицца с ветчиной и сыром на корже из цукини.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 6 июня в 09:00 на Интере и 7 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.

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