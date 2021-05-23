Готовим вместе: Блюда из борщевого набора (эфир от 23.05.2021)

23 мая 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе: Блюда из борщевого набора (эфир от 23.05.2021)
Готовим вместе: Блюда из борщевого набора (эфир от 23.05.2021)
пресс-служба

23 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Блюда из борщевого набора. Несмотря на множество вариантов приготовления борща, относительно постоянными ингредиентами этого блюда остаются лук, морковь, картофель, свекла, капуста и мясо. И если продукты есть, а обычного борща уже не хочется – шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский расскажут, как на основе этих ингредиентов приготовить несколько вкусных блюд. В меню этой программы – свекольно-морковный тарт с карамелизированным луком; стейк-салат с запеченными овощами для борща; буланжер со свеклой.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 23 мая в 09:00 на Интере и 24 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

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