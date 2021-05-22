Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 22.05.2021
22 мая 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 22.05.2021
пресс-служба
22 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов продолжает делиться с телезрителями рецептами лучших блюд из трех категорий. Вегетарианцев он порадует запеченными овощами с соусом из тахини и печеного перца; для мясоедов приготовит фаршированную куриную грудку по-итальянски; для сладкоежек – творожно-яблочный пирог с карамельным соусом. А ведущий Андрей Доманский поделится гастрономическими историями, связанными с блюдами из меню этой программы.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 22 мая в 09:00 на Интере и 24 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.