Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 22.05.2021

22 мая 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 22.05.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 22.05.2021
пресс-служба

22 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов продолжает делиться с телезрителями рецептами лучших блюд из трех категорий. Вегетарианцев он порадует запеченными овощами с соусом из тахини и печеного перца; для мясоедов приготовит фаршированную куриную грудку по-итальянски; для сладкоежек – творожно-яблочный пирог с карамельным соусом. А ведущий Андрей Доманский поделится гастрономическими историями, связанными с блюдами из меню этой программы.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 22 мая в 09:00 на Интере и 24 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

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