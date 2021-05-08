Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 18 выпуск от 08.05.2021
8 мая 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 18 выпуск от 08.05.2021
пресс-служба канала Интер
8 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский поделятся рецептами трех блюд из разных национальных кухонь. Так, для вегетарианцев они приготовят популярное индийское блюдо – сабджи с паниром; для мясоедов – мексиканские мини-такос со свининой, запеченные под сыром; а на десерт будет знаменитая американская выпечка – синабоны с яблоками и карамелью.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 8 мая в 09:00 на Интере и 10 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.