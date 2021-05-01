Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 17 выпуск от 01.05.2021

1 мая 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 17 выпуск от 01.05.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 17 выпуск от 01.05.2021
пресс-служба

1 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится новыми рецептами оригинальных блюд для домашней трапезы. Он приготовит: киш с томатами, базиликом и карамелизированным луком – для вегетарианцев; тефтели из индейки с кабачком, запеченные в сливочном соусе под сыром, – для мясоедов; пирожные «Шу» с кракелином и шоколадным кремом – для сладкоежек. А ведущий Андрей Доманский расскажет, что общего между Францией, модой и едой.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и 3 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

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