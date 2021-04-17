Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 15 выпуск от 17.04.2021
17 апреля 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 15 выпуск от 17.04.2021
пресс-служба
17 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов снова докажет, что домашняя кухня – это не только борщ, оладьи и гречка с сосиской, но и множество других интересных блюд. В новом выпуске он приготовит популярные в США бургеры, но не классические, а с котлетами из фасоли – для вегетарианцев; знаменитый греческий гирос с курицей, овощами и соусом дзадзики – для любителей мясных блюд; а также французские шоколадные мини-тарты с грецкими орехами и нотками рома – для сладкоежек. А ведущий Андрей Доманский поделится с телезрителями интересным лайфхаком, как быстро и качественно очистить огурец от кожуры.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 17 апреля в 09:00 на Интере и 19 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.