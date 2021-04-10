Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 14 выпуск от 10.04.2021
10 апреля 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 14 выпуск от 10.04.2021
пресс-служба
10 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: если вам хочется кулинарных экспериментов – тогда записывайте рецепты от шеф-повара Андрея Дромова. В новом выпуске он приготовит пасту пене с грибами, шпинатом и мягкой моцареллой – для вегетарианцев; зеленое чили рагу из свинины – для мясоедов: торт «Карпатка» – для любителей сладкого. А если речь об экспериментах в стиле «Матрицы» – тогда вам к ведущему Андрею Доманскому. Конечно, погнуть ложки силой мысли, как один из кандидатов на роль Избранного, он не сумеет. Но другой не менее интересный эксперимент в этом стиле таки продемонстрирует!
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 10 апреля в 09:00 на Интере и 12 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.