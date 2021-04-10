Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 14 выпуск от 10.04.2021

10 апреля 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 14 выпуск от 10.04.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 14 выпуск от 10.04.2021
пресс-служба

10 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Читайте такжеГотовим вместе: Блюда из зелени (эфир от 04.04.2021)
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: если вам хочется кулинарных экспериментов – тогда записывайте рецепты от шеф-повара Андрея Дромова. В новом выпуске он приготовит пасту пене с грибами, шпинатом и мягкой моцареллой – для вегетарианцев; зеленое чили рагу из свинины – для мясоедов: торт «Карпатка» – для любителей сладкого. А если речь об экспериментах в стиле «Матрицы» – тогда вам к ведущему Андрею Доманскому. Конечно, погнуть ложки силой мысли, как один из кандидатов на роль Избранного, он не сумеет. Но другой не менее интересный эксперимент в этом стиле таки продемонстрирует!

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 10 апреля в 09:00 на Интере и 12 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер видео Готовим вместе телешоу еда и рецепты Готовим вместе. Домашняя кухня телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
Телешоу

Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 10 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 10 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Детектор лжи-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2021)
Телешоу

Детектор лжи-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK