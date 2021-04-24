Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 16 выпуск от 24.04.2021
24 апреля 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 16 выпуск от 24.04.2021
пресс-служба
24 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: если готовить вместе с шеф-поваром Андреем Дромовым и ведущим Андреем Доманским, не нужна никакая скатерть-самобранка. Ведь они каждую неделю делятся со зрителями рецептами оригинальных блюд из разных категорий. В этом выпуске они приготовят вегетарианское лобио с грецкими орехами; курицу, запеченную целиком на решетке с овощами – для мясоедов; гнезда из швейцарской меренги с клубникой и зеленым базиликом – для сладкоежек.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и 26 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.