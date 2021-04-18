Готовим вместе: Блюда из макарон (эфир от 18.04.2021)

18 апреля 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе: Блюда из макарон (эфир от 18.04.2021)
Готовим вместе: Блюда из макарон (эфир от 18.04.2021)
пресс-служба

18 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Блюда из макарон. Многие хозяйки и не догадываются, сколько разнообразных и невероятно вкусных блюд можно приготовить из макарон. В новом выпуске программы шеф-повар Андрей Дромов приготовит три блюда из этого продукта, которые разнообразят ваш рацион. В меню этой программы: макаронные маффины с ветчиной и сыром; спагетти с сыром и черным перцем – Spaghetti cacio e pepe; фаршированные конкильони, запеченные в томатном соусе под сырной корочкой.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 18 апреля в 09:00 на Интере и 19 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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