Готовим вместе: Ньокки (эфир от 02.05.2021)

2 мая 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе: Ньокки (эфир от 02.05.2021)
Готовим вместе: Ньокки (эфир от 02.05.2021)
пресс-служба

2 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Читайте такжеГотовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 17 выпуск от 01.05.2021
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Ньокки. Итальянцы относятся к приготовлению еды как к искусству, бережно хранят традиции и вносят в них новые краски. В этом выпуске «Готовим вместе» телезрители узнают историю происхождения одного из древнейших итальянских блюд – ньокки – и вместе с Андреем Дромовым и Андреем Доманским смогут приготовить его сразу в трех вариациях. В меню этой программы – ньокки из батата с соусом из белого вина с овечьим сыром; ньокки из цветной капусты с лососем и помидорами черри; картофельные ньокки с говядиной и сыром чеддер.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер видео Готовим вместе телешоу еда и рецепты телешоу онлайн телешоу 2021 ньокки

Материалы по теме

Теория зла: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 04.05.2021)
Сериалы

Теория зла: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 04.05.2021)
Теория зла: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 04.05.2021)
Сериалы

Теория зла: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 04.05.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 13 выпуске от 01.05.2021
Новости

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 13 выпуске от 01.05.2021
Лунный гороскоп на 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой

Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой
Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 25.04.2021)

Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 25.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK