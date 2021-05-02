Готовим вместе: Ньокки (эфир от 02.05.2021)
2 мая 2021 09:00
Готовим вместе: Ньокки (эфир от 02.05.2021)
пресс-служба
2 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Ньокки. Итальянцы относятся к приготовлению еды как к искусству, бережно хранят традиции и вносят в них новые краски. В этом выпуске «Готовим вместе» телезрители узнают историю происхождения одного из древнейших итальянских блюд – ньокки – и вместе с Андреем Дромовым и Андреем Доманским смогут приготовить его сразу в трех вариациях. В меню этой программы – ньокки из батата с соусом из белого вина с овечьим сыром; ньокки из цветной капусты с лососем и помидорами черри; картофельные ньокки с говядиной и сыром чеддер.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.