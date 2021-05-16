Готовим вместе: Блюда из круп (эфир от 16.05.2021)
16 мая 2021 09:00
Готовим вместе: Блюда из круп (эфир от 16.05.2021)
пресс-служба
16 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Блюда из круп. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский приготовят оригинальные блюда из разных видов круп. Это прекрасный способ разнообразить свое ежедневное меню и в то же время сделать свой рацион вкусным, здоровым и полезным. В меню этой программы – салат из перловки с клюквой, орехами и семечками подсолнечника; кичри из гречки с бобами мунг; голубцы с пшенной крупой, свининой и копченой грудинкой.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 16 мая в 09:00 на Интере и 17 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.