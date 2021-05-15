Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 19 выпуск от 15.05.2021

15 мая 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 19 выпуск от 15.05.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 19 выпуск от 15.05.2021
пресс-служба

15 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: как обычно, в меню шеф-повара Андрея Дромова – рецепты блюд на любой вкус: бобы в кокосовом соусе по-занзибарски – для вегетарианцев; свиная грудинка по-китайски – для любителей мяса; шоколадные ириски из сгущенки с орехами – для сладкоежек. А ведущий Андрей Доманский в этой программе поделится лайфхаком, как можно открыть банку сгущенки без консервного ножа.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 15 мая в 09:00 на Интере и 17 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

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