Готовим вместе: Низкоуглеводные блюда (эфир от 30.05.2021)

30 мая 2021 10:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе: Низкоуглеводные блюда (эфир от 30.05.2021)
Готовим вместе: Низкоуглеводные блюда (эфир от 30.05.2021)
пресс-служба

30 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Низкоуглеводные блюда. Можно всю жизнь сидеть на диетах или изнурять себя физическими упражнениями. А можно последовать примеру ведущих «Готовим вместе» Андрея Дромова и Андрея Доманского, которые предпочитают здоровую, сбалансированную и при этом вкусную еду. Блюда, которые они приготовят в новом выпуске, помогут телезрителям держать себя в отличной физической форме. В меню этой программы: цветная капуста, фаршированная шпинатом и фундуком; филе белой рыбы, запеченное с грибами и кунжутным маслом; низкоуглеводный бургер с сыром чеддер и соусом айоли.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 30 мая в 09:00 на Интере и 31 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

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