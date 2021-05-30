Готовим вместе: Низкоуглеводные блюда (эфир от 30.05.2021)
30 мая 2021 10:00
Юлия Туренко
Готовим вместе: Низкоуглеводные блюда (эфир от 30.05.2021)
пресс-служба
30 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе
: тема выпуска – Низкоуглеводные блюда. Можно всю жизнь сидеть на диетах или изнурять себя физическими упражнениями. А можно последовать примеру ведущих «Готовим вместе» Андрея Дромова и Андрея Доманского, которые предпочитают здоровую, сбалансированную и при этом вкусную еду. Блюда, которые они приготовят в новом выпуске, помогут телезрителям держать себя в отличной физической форме. В меню этой программы: цветная капуста, фаршированная шпинатом и фундуком; филе белой рыбы, запеченное с грибами и кунжутным маслом; низкоуглеводный бургер с сыром чеддер и соусом айоли.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 30 мая в 09:00 на Интере и 31 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.