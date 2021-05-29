Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 21 выпуск от 29.05.2021

29 мая в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня : шеф-повар Андрей Дромов приготовит новые оригинальные блюда из трех категорий: для вегетарианцев – запеканку из картофеля и моркови с зеленью; для мясоедов – пасту фузилли с колбасками и крем-соусом из печеного перца; а для сладкоежек – дораяки (японские медовые панкейки с шоколадным кремом).

А Андрей Доманский проведет новый эксперимент, для которого ему понадобятся две коробки одинакового размера, 2 листа бумаги формата А4 и книга. Что задумал ведущий?

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 29 мая в 09:00 на Интере и 31 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.