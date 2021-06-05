Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 05.06.2021
5 июня 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 05.06.2021
пресс-служба
5 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает удивлять телезрителей разнообразием рецептов оригинальных блюд. В этом выпуске он приготовит крем из фасоли с жареными грибами, шпинатом и сыром фета – для вегетарианцев; оджахури – для мясоедов; паштел-де-ната – для сладкоежек.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 5 июня в 09:00 на Интере и 7 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.