Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 05.06.2021

5 июня 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 05.06.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 05.06.2021
пресс-служба

5 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает удивлять телезрителей разнообразием рецептов оригинальных блюд. В этом выпуске он приготовит крем из фасоли с жареными грибами, шпинатом и сыром фета – для вегетарианцев; оджахури – для мясоедов; паштел-де-ната – для сладкоежек.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 5 июня в 09:00 на Интере и 7 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.

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