Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 12.06.2021
12 июня 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 12.06.2021
пресс-служба
12 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов предложит телезрителям приготовить вместе три новых блюда из разных категорий. Это популярные в Индии вегетарианские жареные картофельные рулеты «Алу патры» – для вегетарианцев; тефтели из говядины с сыром, запеченные в томатно-сливочном соусе, – для мясоедов; торт без выпечки со швейцарской меренгой, шоколадом и миндальными хлопьями – для сладкоежек.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 12 июня в 09:00 на Интере и 14 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.