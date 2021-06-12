Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 12.06.2021

12 июня 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 12.06.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 12.06.2021
пресс-служба

12 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов предложит телезрителям приготовить вместе три новых блюда из разных категорий. Это популярные в Индии вегетарианские жареные картофельные рулеты «Алу патры» – для вегетарианцев; тефтели из говядины с сыром, запеченные в томатно-сливочном соусе, – для мясоедов; торт без выпечки со швейцарской меренгой, шоколадом и миндальными хлопьями – для сладкоежек.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 12 июня в 09:00 на Интере и 14 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.

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