Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 24 выпуск от 19.06.2021

19 июня 2021 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 24 выпуск от 19.06.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 24 выпуск от 19.06.2021
пресс-служба

19 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает удивлять телезрителей разнообразием рецептов оригинальных блюд. В этом выпуске он приготовит пасту пенне с соусом маринара и четырьмя видами сыра – для вегетарианцев; куриные окорочка, маринованные в йогурте со специями, запеченные с молодой картошкой, – для мясоедов; зефир из смородины и ежевики – для сладкоежек.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и 21 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.

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