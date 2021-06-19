Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 24 выпуск от 19.06.2021
19 июня 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 24 выпуск от 19.06.2021
пресс-служба
19 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает удивлять телезрителей разнообразием рецептов оригинальных блюд. В этом выпуске он приготовит пасту пенне с соусом маринара и четырьмя видами сыра – для вегетарианцев; куриные окорочка, маринованные в йогурте со специями, запеченные с молодой картошкой, – для мясоедов; зефир из смородины и ежевики – для сладкоежек.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и 21 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.