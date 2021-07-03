Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 26 выпуск от 03.07.2021

3 июля 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 26 выпуск от 03.07.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 26 выпуск от 03.07.2021
пресс-служба

3 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: зрителей ждет новый кулинарный триатлон. Вместе с шеф-поваром Андреем Дромовым они будут готовить: соте из баклажанов, запеченных под сыром, – для вегетарианцев; перкельт – для мясоедов; перевернутый пирог с карамелизированными абрикосами – для сладкоежек. А ведущий Андрей Доманский расскажет о разных кулинарных соревнованиях и рекордах, а также покажет, как быстро и легко можно удалить косточку из абрикоса.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 3 июля в 09:00 на Интере и 5 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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