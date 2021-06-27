Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)
27 июня 2021 09:30
Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)
пресс-служба
27 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Уличная еда. Уличная еда, или стрит-фуд – лучший способ познакомиться с кулинарными традициями страны. А еще здОрово, что подобные блюда достаточно легко приготовить дома, на даче, на пикнике. Для этого не нужно особое оборудование или годы практики. Достаточно иметь желание и проверенный рецепт. А лучше – три, как у ведущих проекта «Готовим вместе» Андрея Дромова и Андрея Доманского. В меню этой программы: венгерские лангоши с сыром и сметанным соусом; польские запеканки с курицей и грибами; балканские чевапчичи из баранины.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и 28 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.