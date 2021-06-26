Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 25 выпуск от 26.06.2021
26 июня 2021 09:30
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 25 выпуск от 26.06.2021
пресс-служба
26 июня в 9:00 на телеканале Интер выйдет новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов приготовит три блюда: луковые блины конг ю бинг – для вегетарианцев; чиз-ролл с говяжьим фаршем – для мясоедов; шоколадный брауни с соленой карамелью – для сладкоежек. А ведущий Андрей Доманский примерит новый образ.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и 28 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.