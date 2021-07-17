Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 28 выпуск от 17.07.2021
17 июля 2021 09:00
Юлия Туренко
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 28 выпуск от 17.07.2021
пресс-служба
17 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня
: шеф-повар Андрей Дромов традиционно поделится рецептами блюд из трех категорий: для тех, кто не употребляет мяса, – салат из молодой свеклы с зеленью, заправленный цитрусовым соусом; для тех, кто не может жить без мяса, – долма из виноградных листьев с начинкой из риса с говядиной и соусом из мацони; а любителей сладкого ждет персиковый пирог без выпечки с двумя видами крема. А ведущий Андрей Доманский в этом выпуске устроит гадания на персиковых косточках!
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 17 июля в 09:00 на Интере и 19 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.