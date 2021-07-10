Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 27 выпуск от 10.07.2021
10 июля 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 27 выпуск от 10.07.2021
пресс-служба
10 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов продолжает делиться с телезрителями рецептами блюд из трех категорий. В этот раз он приготовит оладьи из цукини с кориандром и нотками лайма со сливочно-помидорным соусом – для вегетарианцев; свиную лопатку, тушенную в шелковистом соусе из кукурузной муки, с салатом из красной капусты – для мясоедов; и черничный пирог с бананом – для сладкоежек. А ведущий Андрей Доманский расскажет, как вкусовые предпочтения человека влияют на его характер.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 10 июля в 09:00 на Интере и 12 июля онлайн на нашем сайте TV.UA.